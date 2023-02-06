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6 февраля, 09:58

Песков опроверг сообщения о планах Путина 8 февраля посетить Псков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, появившуюся в ряде телеграм-каналов, о том, что Владимир Путин якобы планирует 8 февраля посетить Псков.

"Я могу это опровергнуть", — сказал представитель Кремля.

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А ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщили, что на текущей неделе президент России планирует посетить один из регионов страны и провести заседания Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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