Песков опроверг сообщения о планах Путина 8 февраля посетить Псков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, появившуюся в ряде телеграм-каналов, о том, что Владимир Путин якобы планирует 8 февраля посетить Псков.

А ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщили, что на текущей неделе президент России планирует посетить один из регионов страны и провести заседания Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).