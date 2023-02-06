Минэкономразвития: Данных о пострадавших от землетрясения в Турции россиянах не поступало

Никаких данных о пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции гражданах России не поступало, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"По оперативной информации туроператоров и Посольства России в Турции, данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке Турции не поступало", — говорится в тексте заявления ведомства.