Минэкономразвития: Данных о пострадавших от землетрясения в Турции россиянах не поступало
Никаких данных о пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции гражданах России не поступало, сообщили в Минэкономразвития РФ.
"По оперативной информации туроператоров и Посольства России в Турции, данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке Турции не поступало", — говорится в тексте заявления ведомства.
При этом в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов, которые отправились в страну по путёвке, открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь" по телефону +7 (495) 678-12-03. Самостоятельные путешественники могут обратиться в Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону +7 (495) 695-45-45.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Жертвами удара стихии стали 284 человека, более двух тысяч получили ранения. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где от последствий землетрясения погибло 237 человек. При этом стихия никак не повлияла на отдых туристов из РФ, которых не было в пострадавших районах страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и его сирийскому коллеге Башару Асаду.
Getty Images / Anadolu Agency / Ali Kemal Zerenli