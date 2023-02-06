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6 февраля, 10:04

Путин и Лукашенко договорились встретиться в течение пары месяцев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе беседы в минувшее воскресенье договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Два президента вчера провели весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор, обсуждался очень широкий круг вопросов. В течение пары месяцев они условились снова провести встречу", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне, 5 февраля, лидеры России и Белоруссии провели телефонный разговор. Как сообщил приближённый к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений. В последний раз Путин и Лукашенко встречались в конце декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге. В ходе беседы тогда белорусский лидер заявил, что окончательно согласовал с российским коллегой целый ряд вопросов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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