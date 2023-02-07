Чудесное спасение: В Сирии из-под завалов достали новорождённую девочку

Спасатели в Сирии достали из-под завалов разрушенного землетрясением здания новорождённого ребёнка. По предварительным данным, это случилось в населённом пунктке Джеденрес, что к северо-западу от Алеппо. Мать малыша провела под обрушенными конструкциями несколько часов. Женщина скончалась до того, как её удалось освободить.

Момент спасения новорождённого ребёнка из-под завалов в Алеппо. Видео © Alkhaleejtribune

Спасатели завернули младенца в одеяло и перенесли в машину скорой помощи. Ребёнка отвезли в больницу, чтобы оценить его состояние и оказать необходимую помощь.

Ранее из Алеппо поступала информация о спасённой новорождённой девочке и подростке в квартале Эль-Акаба. В целом в Алеппо рухнуло во время землетрясения 47 зданий.