Для помощи россиянам в Турции открыта горячая линия

Для россиян в Турции открыта горячая линия, чтобы оказать им необходимую помощь после серии разрушительных землетрясений в этой стране. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Для туристов, которым требуется помощь в связи с землетрясением, открыта горячая линия", — сказано в телеграм-канале проекта.