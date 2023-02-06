Для помощи россиянам в Турции открыта горячая линия
"Объясняем.рф": В Турции открыли горячую линию для туристов из России
Цветы и записки в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции у посольства этой страны в Москве. © LIFE / Павел Баранов
Для россиян в Турции открыта горячая линия, чтобы оказать им необходимую помощь после серии разрушительных землетрясений в этой стране. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".
"Для туристов, которым требуется помощь в связи с землетрясением, открыта горячая линия", — сказано в телеграм-канале проекта.
Туристы, которые поехали отдыхать по путёвке, могут обратиться на горячую линию ассоциации "Турпомощь", позвонив по телефону: +7 (499) 678-12-03. Для тех, кто организовывал путешествие собственными силами, работает горячая линия ДСКЦ МИД России: +7 (495) 695-45-45.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции случилось землетрясение, магнитуда которого составила 7,7. Оно считается самым мощным с 1939 года. Через некоторое время произошли другие мощные подземные толчки. Землетрясение затронуло и Сирию. В результате сотни человек погибли, тысячи пострадали. Разбор завалов продолжается.