Ещё одно землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине двух километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Как сообщает агентство Sana, новые подземные толчки также ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии.