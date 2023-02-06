Ещё одно землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине двух километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Как сообщает агентство Sana, новые подземные толчки также ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где погибло более 300 человек. Соболезнования лидерам Турции и Сирии направил президент России Владимир Путин. Отметим, что стихия никак не повлияла на отдых туристов из РФ, никаких данных о пострадавших россиянах не поступало.
Twitter / Brownbaby_9919