Президент Курчатовского института Ковальчук назвал главное направление науки в РФ

Главным направлением науки в России является создание нового природоподобного уклада. Об этом рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в ходе видеоурока для школьников "Разговоры о важном".

Михаил Ковальчук — о перспективных направлениях в научной сфере. Видео © razgovor.edsoo.ru

Он объяснил, что российские учёные создали уникальную цивилизацию на базе микроэлектроники, построили компьютеры. Однако дальнейшее развитие было связано с огромным потреблением энергии и выделением тепла, а значит, исследователи сделали "что-то не то". Ковальчук отметил, что 60 лет назад, когда всё это только начиналось, было сложно понять, как устроен мозг.

"А сегодня мы благодаря синхротронному излучению, нейтронам, благодаря достижениям физики глубоко понимаем, как устроена сложная, живая жизнь, и можем её воспроизводить", — подчеркнул Ковальчук.

В результате была сформулирована концепция развития природоподобных технологий, переход к новому экономическому и технологическому укладу на их основе, объяснил президент Курчатовского института.

"В основе этого уклада лежат процессы, которые происходят в природе, и мы сегодня можем их просто воспроизводить и не потреблять энергию, материал", — рассказал он.