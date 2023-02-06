Советник офиса Зеленского Подоляк отверг возможность заключения временного перемирия с РФ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против того, чтобы Киев установил с Москвой даже временное перемирие в ходе российской спецоперации.
"Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", — написал он в телеграм-канале.
По мнению Подоляка, за временным перемирием последует лишь очередной этап конфликта, а в Европе развернётся хаос и терроризм.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что США могли бы за сутки посадить Киев за стол переговоров с Москвой, если бы сами того хотели. Она напомнила чёткую и внятную, прозрачную позицию российской стороны: мы готовы к переговорам, но без каких-то "предварительных условий, которые там пытаются выставлять".
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