Советник офиса Зеленского Подоляк отверг возможность заключения временного перемирия с РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против того, чтобы Киев установил с Москвой даже временное перемирие в ходе российской спецоперации.

"Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Подоляка, за временным перемирием последует лишь очередной этап конфликта, а в Европе развернётся хаос и терроризм.