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Регион
Опубликовано 6 февраля 2023, 10:34
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Советник офиса Зеленского Подоляк отверг возможность заключения временного перемирия с РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против того, чтобы Киев установил с Москвой даже временное перемирие в ходе российской спецоперации.

"Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Подоляка, за временным перемирием последует лишь очередной этап конфликта, а в Европе развернётся хаос и терроризм.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что США могли бы за сутки посадить Киев за стол переговоров с Москвой, если бы сами того хотели. Она напомнила чёткую и внятную, прозрачную позицию российской стороны: мы готовы к переговорам, но без каких-то "предварительных условий, которые там пытаются выставлять".

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Наталья Исакова
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