Метеозонд КНДР нарушил воздушное пространство Южной Кореи

В воздушное пространство Южной Кореи в воскресенье, предположительно, заходил метеозонд КНДР. Он покинул территорию через несколько часов, сообщает агентство Рёнхап.

Один из дронов КНДР проник в бесполётную зону вокруг офиса президента Южной Кореи

Воздушный шар заметили днём. Военные страны не отправляли на место происшествия истребители, поскольку сочли аэростат не предназначенным для шпионской деятельности. После инцидента был усилен мониторинг.