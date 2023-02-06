Метеозонд КНДР нарушил воздушное пространство Южной Кореи
Yonhap: В воздушном пространстве Южной Кореи заметили метеозонд КНДР
В воздушное пространство Южной Кореи в воскресенье, предположительно, заходил метеозонд КНДР. Он покинул территорию через несколько часов, сообщает агентство Рёнхап.
Воздушный шар заметили днём. Военные страны не отправляли на место происшествия истребители, поскольку сочли аэростат не предназначенным для шпионской деятельности. После инцидента был усилен мониторинг.
Ранее Лайф писал о том, что 4 февраля США атаковали китайский аэростат, который попал в их воздушное пространство. Это произошло по поручению президента Джо Байдена. Из-за этого МИД КНР выразил недовольство и протест. Американская сторона сочла, что Китай использовал шар для наблюдения за стратегическими объектами Штатов.
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