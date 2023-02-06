В Кремле заявили о готовности РФ помочь Турции после мощного землетрясения

Россия готова предоставить Турции необходимую помощь в борьбе с последствиями мощнейшего землетрясения, в том числе передать системы по определению жизнеспособности строений, если Анкара направит соответствующий запрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Турция обладает собственным крупным потенциалом по организации работ спасателей, а каких-либо точных данных о погибших и пострадавших сейчас нет. Однако на помощь Москва может отправить и комплекс "Струна", который неоднократно доказывал свою эффективность, и ряд других систем.

"Поэтому если этот опыт наших спасателей пригодится и если турецкая сторона скажет об этом... Безусловно, здесь главное и определяющее — это потребности турецкой стороны, о которых может заявить только она сама", — подчеркнул Песков.