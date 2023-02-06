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6 февраля, 10:23

В Кремле заявили о готовности РФ помочь Турции после мощного землетрясения

Песков: РФ готова отправить помощь Турции после землетрясения, если она попросит об этом

Россия готова предоставить Турции необходимую помощь в борьбе с последствиями мощнейшего землетрясения, в том числе передать системы по определению жизнеспособности строений, если Анкара направит соответствующий запрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Турция обладает собственным крупным потенциалом по организации работ спасателей, а каких-либо точных данных о погибших и пострадавших сейчас нет. Однако на помощь Москва может отправить и комплекс "Струна", который неоднократно доказывал свою эффективность, и ряд других систем.

"Поэтому если этот опыт наших спасателей пригодится и если турецкая сторона скажет об этом... Безусловно, здесь главное и определяющее — это потребности турецкой стороны, о которых может заявить только она сама", — подчеркнул Песков.

Кроме того, в настоящий момент в графике Владимира Путина не предусмотрено телефонных разговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и сирийским коллегой Башаром Асадом, однако сохраняется возможность их оперативной организации.

Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Жертвами удара стихии стали 284 человека, более двух тысяч получили ранения. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где от последствий землетрясения погибло 237 человек. Отметим, что стихия никак не повлияла на отдых туристов из РФ, а никаких данных о пострадавших гражданах России не поступало. Свои соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин.

Обложка ©

Twitter / emrebalannd

Александр Юнашев

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