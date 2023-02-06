Песков объяснил отказ комментировать тему о гарантиях жизни Зеленскому
Кремль не стал опровергать или подтверждать раскрытые экс-премьером Израиля Беннетом детали переговоров с Путиным
В Кремле отказались раскрывать детали переговоров между бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сведения о том, что российская сторона обещала не устранять украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам Пескова, Путин и Беннет действительно вели "весьма интенсивный диалог", в том числе по теме Украины и специальной военной операции. Но не все детали переговоров на высшем уровне следует предавать огласке, убеждены в Кремле.
"Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас", — сказал Песков.
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет дал интервью, в котором рассказал, что в начале СВО Зеленский был готов отказаться от идеи присоединиться к НАТО, однако страны Запада прервали переговоры. Кроме того, он поведал: украинский лидер попросил израильскую сторону добиться от Москвы гарантий, что ему сохранят жизнь. Российская сторона, со слов Беннета, согласилась, а когда он передал эту новость Зеленскому, тот "вернулся в свой офис и записал видео из своего кабинета", в котором заявил, что ничего не боится.
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