Песков объяснил отказ комментировать тему о гарантиях жизни Зеленскому

В Кремле отказались раскрывать детали переговоров между бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сведения о том, что российская сторона обещала не устранять украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Пескова, Путин и Беннет действительно вели "весьма интенсивный диалог", в том числе по теме Украины и специальной военной операции. Но не все детали переговоров на высшем уровне следует предавать огласке, убеждены в Кремле.

"Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас", — сказал Песков.