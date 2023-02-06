Пушилин: Российские войска закрепились на северных и восточных рубежах Артёмовска

Российские силы, закрепившись на северных и восточных рубежах города Артёмовска, продолжают выдавливать украинские войска с их позиций. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Артёмовске [бойцы] "Вагнера" закрепились в северной части данного населённого пункта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Что касается восточной части города, то, по словам Пушилина, в районе промзоны всё ещё продолжаются бои. При этом он подчеркнул, что уже можно говорить о том, что вагнеровцы закрепились там и продолжают вытеснять войска противника.