Пушилин: Российские войска закрепились на северных и восточных рубежах Артёмовска
Российские силы, закрепившись на северных и восточных рубежах города Артёмовска, продолжают выдавливать украинские войска с их позиций. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Артёмовске [бойцы] "Вагнера" закрепились в северной части данного населённого пункта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Что касается восточной части города, то, по словам Пушилина, в районе промзоны всё ещё продолжаются бои. При этом он подчеркнул, что уже можно говорить о том, что вагнеровцы закрепились там и продолжают вытеснять войска противника.
Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в северной части Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. По его словам, российские военные борются буквально "за каждую улицу, каждый дом и каждую лестничную клетку".
ТАСС/Стрингер