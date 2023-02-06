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6 февраля, 10:11

Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб погибла под завалами здания в городе Хама в результате землетрясения. Об этом сообщает издание Al-Watan.

Вместе с ней погибли несколько её детей и внуков. Каких-либо других подробностей трагедии газета не приводит.

Землетрясение в Турции никак не повлияло на отдых российских туристов

Землетрясение в Турции никак не повлияло на отдых российских туристов

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. При этом его толчки ощущались и в соседней Сирии, где от последствий стихии погибло 237 человек. Свои соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин.

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Getty Images / Ugur Yildirim

Артур Белкин

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