Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения
Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб погибла под завалами здания в городе Хама в результате землетрясения. Об этом сообщает издание Al-Watan.
Вместе с ней погибли несколько её детей и внуков. Каких-либо других подробностей трагедии газета не приводит.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. При этом его толчки ощущались и в соседней Сирии, где от последствий стихии погибло 237 человек. Свои соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин.
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