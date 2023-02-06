Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб погибла под завалами здания в городе Хама в результате землетрясения. Об этом сообщает издание Al-Watan .

Вместе с ней погибли несколько её детей и внуков. Каких-либо других подробностей трагедии газета не приводит.