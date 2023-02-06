В Кремле заявили, что Путин продолжит практику встреч с главами регионов

Президент России Владимир Путин продолжит проводить встречи с главами российских регионов, в том числе с теми, которые намерены выдвинуться на новый срок. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новость, что в ближайшее время российский лидер встретится с губернаторами, у которых в этом году истекает срок полномочий.

"Я могу лишь подтвердить, что президент действительно продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов, наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий", — отметил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков подчеркнул, что такие мероприятия заранее не анонсируются. Он также отметил, что губернаторы, которые посчитают необходимым обсудить с президентом перевыборы, смогут поднять этот вопрос.