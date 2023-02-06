В результате мощного землетрясения в Турции погибло 912 человек, более 5 тысяч пострадали
В результате землетрясения в Турции, которое стало самым мощным с 1939 года, погибло 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. Такие данные в прямом эфире турецкого телевидения озвучил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обрушение здания в Турции в результате землетрясения. Видео © Twitter / George Cee
"Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. Число погибших составило 912 человек, пострадало 5385 граждан. Разрушено 2818 зданий", — сообщил президент.
Эрдоган также добавил, что Анкаре поступили предложения о международной помощи от 45 стран, а также от НАТО и ЕС.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. По последним данным, магнитуда составила 7,7 — это выше, чем сообщалось изначально (звучала цифра 7,4). Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах от крупного города Газиантеп. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где погибло более 300 человек. Соболезнования лидерам Турции и Сирии направил президент России Владимир Путин. Отметим, что стихия никак не повлияла на отдых туристов из РФ, а никаких данных о пострадавших россиянах не поступало.