В результате мощного землетрясения в Турции погибло 912 человек, более 5 тысяч пострадали

В результате землетрясения в Турции, которое стало самым мощным с 1939 года, погибло 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. Такие данные в прямом эфире турецкого телевидения озвучил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Обрушение здания в Турции в результате землетрясения. Видео © Twitter / George Cee

"Это самое крупное стихийное бедствие в Турции с 1939 года. Число погибших составило 912 человек, пострадало 5385 граждан. Разрушено 2818 зданий", — сообщил президент.