Пушилин сообщил, что ВСУ минируют многоэтажки в Угледаре на случай отступления

Украинские бойцы в Угледаре минируют жилые дома на случай отступления. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, противник был вынужден перебрасывать на данный участок часть резервов, которые планировалось направлять на Артёмовское направление.

"Тем не менее мы сейчас можем говорить, что на Угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки на случай, если ему придётся отступать", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".