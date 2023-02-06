В Кремле напомнили, что РФ обладает собственными программами производства беспилотников

Россия обладает собственными программами производства беспилотных летательных аппаратов для различных целей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о планах Москвы и Тегерана наладить совместное производство беспилотников.

"У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов", — заявил Песков.

Он также заметил, что не знает, на какие именно источники опиралось американское издание при публикации материала.