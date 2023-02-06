Пушилин заявил о заметном ухудшении положения украинских военных в Угледаре

Положение военных ВСУ в Угледаре заметно ухудшилось. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики в эфире телеканала "Россия 24".

"Положение противника заметно ухудшилось, в результате чего противник был вынужден перебрасывать части резервов, которые планировалось направлять на артёмовский участок, именно на Угледарское направление", — отметил он.

Пушилин добавил, что украинские бойцы начали минировать многоэтажные дома в городе на случай отступления.