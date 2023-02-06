Пушилин заявил о заметном ухудшении положения украинских военных в Угледаре
Положение военных ВСУ в Угледаре заметно ухудшилось. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики в эфире телеканала "Россия 24".
"Положение противника заметно ухудшилось, в результате чего противник был вынужден перебрасывать части резервов, которые планировалось направлять на артёмовский участок, именно на Угледарское направление", — отметил он.
Пушилин добавил, что украинские бойцы начали минировать многоэтажные дома в городе на случай отступления.
Ранее врио главы ДНР заявил, что российские войска закрепились на северных рубежах Артёмовска. Что касается восточной части города, то в районе промзоны всё ещё продолжаются бои.
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