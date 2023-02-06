Бурый медведь Гром из Донбасса погрузился в спячку в подмосковном зоопарке

Бурый медведь Гром, переехавший в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных из Донбасса осенью 2022 года, залёг в спячку. Об этом Лайфу рассказали специалисты зоопарка. Эксперты отмечают, что это состояние у косолапых правильно называть зимним сном.

Бурый медведь Гром из Донбасса погрузился в зимний сон в подмосковном зоопарке. Видео предоставлено Лайфу

"Наконец мы готовы сообщить вам радостную новость о том, что Гром действительно спит. Уже как три недели. Первую неделю он ещё раскачивался, просыпался и бродил, а после заснул крепким зимним сном. В том, что его состояние стабильно, убедились наши зоологи", — подчеркнули в пресс-службе центра.

Сотрудники добавили, что в природе медведи ложатся спать с наступлением холодов, однако для Грома это первая спячка. Вероятно, в городе Кременная, где раньше жил косолапый, для этого не было подходящих условий, поэтому процесс затянулся.

Во время спячки сотрудники центра не беспокоят Грома и стараются избавиться от любых раздражителей. Медведь спит в тёмном деревянном домике, где он защищён от света, шума, сквозняков и осадков, а в качестве подстилки у животного сено.

Перед тем как погрузиться в сон, Гром тщательно отъедался и набирал вес. У косолапого был сбалансированный и разнообразный рацион, в котором помимо мяса и рыбы присутствовали овощи, яблоки и орехи. Набрав достаточный вес, медведь в итоге смог уснуть.