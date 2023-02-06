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6 февраля, 10:44

В Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву

<p>Танк Leopard 2 прибыл из Канады в Польшу. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1622385424046882817/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anita Anand</a></p>

Танк Leopard 2 прибыл из Канады в Польшу. Обложка © Twitter / Anita Anand

Первый боевой танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, уже прибыл в Польшу. В скором времени начнётся подготовка украинских военных, сообщила глава Минобороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать ВСУ использовать эту технику", — написала она в "Твиттере".

Напомним, что в общей сложности Канада планирует направить украинцам четыре находящихся на балансе Минобороны танка такого типа.

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Португалия отправит Киеву танки Leopard 2, как только отремонтирует их

Ранее сообщалось, что Берлин начал ставить под сомнение возможность передать Украине два батальона танков Leopard 2. В Германии запереживали из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны союзников по ЕС, поэтому кабмин начал "дипломатическое наступление".

Наталья Исакова

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