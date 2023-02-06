В Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву

Первый боевой танк Leopard 2, который Канада передала Киеву, уже прибыл в Польшу. В скором времени начнётся подготовка украинских военных, сообщила глава Минобороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать ВСУ использовать эту технику", — написала она в "Твиттере".

Напомним, что в общей сложности Канада планирует направить украинцам четыре находящихся на балансе Минобороны танка такого типа.