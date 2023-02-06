СМИ сообщили о конфликте в Киеве на фоне возможной перестановки в Минобороны страны

Между руководителем Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией назревает конфликт из-за возможной перестановки в Минобороны страны. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

Напомним, что ранее Арахамия подтвердил информацию о том, что министр обороны Алексей Резников покидает должность. Его место должен занять руководитель Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов. Источники издания отметили, что конфликт назревал давно, однако резко активизировался после того, как Арахамия "провёл решение фракции" об отставке Резникова.

"Резников — это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов, которого сейчас прочат на место министра, вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому отставка Резникова — это очень болезненный удар по Ермаку. И его конфликт с Арахамией стал максимально жёстким", — рассказал один из членов Верховной рады.

При этом собеседники СМИ допускают, что голосов за отставку Резникова в парламенте может не хватить. Ряд экспертов считает, что Буданов не может занять пост главы Минобороны, так как по закону министр должен быть гражданским лицом. Однако ведомство во время военных действий не должно оставаться "обезглавленным". Издание подчёркивает, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и его нельзя увольнять. Сообщается также, что реальная причина, по которой Рада может не одобрить отставку нынешнего министра обороны, — нежелание Ермака "сдавать своего человека".