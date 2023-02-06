Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для ликвидации последствий землетрясения
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для ликвидации последствий землетрясения. Видео © Telegram / МЧС России
"Группировку спасателей в Турецкую и Сирийскую Арабскую Республики министр направил по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В МЧС уточнили, что четыре вылетевших самолёта доставят в зону стихии спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Так, в Турцию направлен Ан-148, в котором находится опергруппа министерства. Спецборт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и направляется в Адану.
С того же аэродрома в Турцию вылетели два Ил-76, на борту которых кинологи и спецтехника для разбора завалов и поиска людей. Ведомство также направило в республику аэромобильный госпиталь для помощи пострадавшим — на его базе будет находиться свыше 40 специалистов.
В общей сложности в составе группы семь кинологических расчётов и более ста сотрудников по проведению спасательных работ в зоне катастроф. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска людей.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Землетрясение захватило и Сирию.
Telegram / МЧС России