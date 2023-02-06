Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для ликвидации последствий землетрясения. Видео © Telegram / МЧС России

"Группировку спасателей в Турецкую и Сирийскую Арабскую Республики министр направил по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В МЧС уточнили, что четыре вылетевших самолёта доставят в зону стихии спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Так, в Турцию направлен Ан-148, в котором находится опергруппа министерства. Спецборт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и направляется в Адану.

С того же аэродрома в Турцию вылетели два Ил-76, на борту которых кинологи и спецтехника для разбора завалов и поиска людей. Ведомство также направило в республику аэромобильный госпиталь для помощи пострадавшим — на его базе будет находиться свыше 40 специалистов.