В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО без Швеции

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только её заявку на вхождение в состав альянса. По данным газеты Iltalehti, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе среди ведущих финских политиков.

По его словам, Хельсинки должны были договориться по этому поводу с Анкарой ещё до Рождества. В то же время он подчеркнул, что у Турции "нет проблем" с членством Финляндии в Североатлантическом альянсе.