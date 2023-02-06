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Опубликовано 6 февраля 2023, 21:07

В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО без Швеции

Iltalehti: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции при ратификации заявки Турцией

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только её заявку на вхождение в состав альянса. По данным газеты Iltalehti, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе среди ведущих финских политиков.

"Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическая ситуация в Швеции сильно отличается от нашей", — отмечает источник издания.

По его словам, Хельсинки должны были договориться по этому поводу с Анкарой ещё до Рождества. В то же время он подчеркнул, что у Турции "нет проблем" с членством Финляндии в Североатлантическом альянсе.

В Турции указали на невыполненное Швецией обещание
В Турции указали на невыполненное Швецией обещание

Ранее Лайф рассказывал: после акции с сожжением Корана в Стокгольме президент Турции Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. В связи с этим теперь его страна планирует рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки. Эрдоган также подчёркивал, что Турция не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО.

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Никита Осипов
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