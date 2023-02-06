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6 февраля, 17:44

На Украине в ходе "дерусификации" библиотек были уничтожены 11 млн книг на русском языке

На Украине в ходе "дерусификации" библиотек было уничтожено 11 миллионов книг на русском языке. Об этом сообщила заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук.

"С 24 февраля была рекомендация Министерства культуры и науки касательно списания определённых типов книг. По состоянию на ноябрь 2022 года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов — на русском языке", — поведала украинская чиновница.

Кравчук отметила, что списывают и некоторые украиноязычные книги советских времён, а также произведения авторов, которые выступили с поддержкой российской СВО. В настоящее время в библиотеках по всей Незалежной остаётся около 44% книг на русском языке, добавила она.

В одном из старейших вузов Украины запретили говорить на русском языке

В одном из старейших вузов Украины запретили говорить на русском языке

Ранее Лайф сообщал, что спикера Сейма Латвии Эдварда Смилтенса захейтили из-за ролика на русском языке, который он отправил мэру Киева Владимиру Кличко. Европейский политик пытался оправдываться, что он использует "великий и могучий" в исключительных случаях, а так он свободно говорит на латышском, английском и французском, но сограждане всё равно потребовали от него говорить на одном из языков стран ЕС.

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Freepik / Racool_studio

Наталья Исакова

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