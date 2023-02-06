В Ростовской области задержан нарушитель, в погоне за которым погиб сотрудник ДПС
На этом автомобиле сотрудники ДПС преследовали нарушителя. Обложка © Telegram / "Тацинская сегодня"
В Ростовской области задержали нарушителя, во время погони за которым погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.
"Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и задержали его в посёлке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства.
Правонарушителю выписали протоколы по четырём статьям КоАП РФ, в том числе за нарушение разметки, отсутствие страховки и управление автомобилем с неисправностями.
Как уже рассказывал Лайф, инцидент произошёл в городе Морозовске утром 5 февраля. В ходе погони за автомобилем нарушителя машина правоохранителей столкнулась с КамАЗом. В итоге погиб лейтенант полиции 1990 года рождения, а его напарника госпитализировали.