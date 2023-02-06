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6 февраля, 17:26

В Ростовской области задержан нарушитель, в погоне за которым погиб сотрудник ДПС

<p>На этом автомобиле сотрудники ДПС преследовали нарушителя. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tacinskaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Тацинская сегодня"</a></p>

На этом автомобиле сотрудники ДПС преследовали нарушителя. Обложка © Telegram / "Тацинская сегодня"

В Ростовской области задержали нарушителя, во время погони за которым погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

"Стражи правопорядка установили личность правонарушителя и задержали его в посёлке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель", — говорится в сообщении ведомства.

Правонарушителю выписали протоколы по четырём статьям КоАП РФ, в том числе за нарушение разметки, отсутствие страховки и управление автомобилем с неисправностями.

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Как уже рассказывал Лайф, инцидент произошёл в городе Морозовске утром 5 февраля. В ходе погони за автомобилем нарушителя машина правоохранителей столкнулась с КамАЗом. В итоге погиб лейтенант полиции 1990 года рождения, а его напарника госпитализировали.

Наталья Исакова

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