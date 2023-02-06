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6 февраля, 17:12

Защита обжаловала арест администратора телеграм-канала "Новый век"

<p>Задержанный администратор канала "Новый век" Александр Гусов. Обложка © Пресс-служба Тверского суда Москвы</p>

Задержанный администратор канала "Новый век" Александр Гусов. Обложка © Пресс-служба Тверского суда Москвы

Защита администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова, которого подозревают в вымогательстве 12 миллионов рублей, обжаловала решение об аресте. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда, который вынес вердикт о мере пресечения.

"Зарегистрирована жалоба представителей защиты в интересах Гусова", — сказали РИА "Новости" в суде.

Появилось видео задержания админа телеграм-канала "Новый век", подозреваемого в вымогательстве

Появилось видео задержания админа телеграм-канала "Новый век", подозреваемого в вымогательстве

Как уже писал Лайф, Александр Гусов был арестован 3 февраля в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Следствие утверждает, что он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией негативных материалов. В частности, в начале февраля в полицию обратился некий российский бизнесмен, сообщив, что у него вымогают деньги и угрожают опубликовать в Сети информацию, которая порочит его деловую репутацию. За это время он перевёл злоумышленникам 12 миллионов рублей.

Наталья Исакова
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