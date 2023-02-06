Иран анонсировал начало разработки крупнейшего месторождения урана в провинции Йезд

Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана. Речь идёт о рудниках в провинции Йезд в центральной части страны, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Результаты примерной оценки объёма обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена", — приводит агентство Fars его слова.

В связи с этим Эслами также принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию месторождения.