Иран анонсировал начало разработки крупнейшего месторождения урана в провинции Йезд
Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана. Речь идёт о рудниках в провинции Йезд в центральной части страны, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Результаты примерной оценки объёма обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена", — приводит агентство Fars его слова.
В связи с этим Эслами также принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию месторождения.
Ранее Лайф сообщал, что в Иране было запущено несколько сотен новых центрифуг, которые позволяют обогащать природный уран. При этом Тегеран проинформировал о своих действиях Международное агентство по атомной энергии.