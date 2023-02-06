Турист перепутал континенты и улетел в американский Сидней вместо австралийского

Житель Нью-Йорка Кингсли Бернетт решил провести отпуск на солнечных пляжах Австралии, но в определённый момент что-то пошло не так. Пытаясь найти рейсы до Сиднея по выгодным ценам, он обнаружил дешёвые билеты и не раздумывая купил их. Как пишет LADBible, мужчина стал подозревать неладное, когда уже был в самолёте.

"В иллюминаторе я увидел вершину горы, покрытую белым снегом. В тот момент я понял, что у меня проблемы", — так 62-летний Бернетт описал эмоции, когда вместо австралийского континента его самолёт приземлялся в другую часть страны.

Как оказалось, американец перепутал города и вместо Австралии прилетел в Сидней, который находится в американском штате Монтана. В итоге Бернетту пришлось вернуться домой, но летом он планирует снова отправиться в Австралию.