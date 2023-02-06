Восемь добровольцев подразделения БАРС "Каскад" получили медали "За отвагу"

Восемь бойцов добровольческого отряда БАРС "Каскад", принявшие участие в спецоперации на Украине, получили президентские награды — медали "За отвагу". Среди награждённых активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты", сообщил секретарь генсовета партии ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Эти парни с самых первых дней в зоне СВО. Организовывали гуманитарную миссию, открывали наши гумцентры, помогали жителям в ещё не освобождённом Мариуполе. Своими глазами видели, через что пришлось пройти людям, находящимся под террором боевиков ВСУ", — написал он в телеграм-канале.

По словам Турчака, сегодня БАРС "Каскад" — это глаза российской артиллерии. Наравне с военнослужащими ВС РФ добровольцы многое делают для продвижения вперёд по всей линии фронта, включая самые опасные и сложные участки, добавил он.