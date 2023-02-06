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Регион
Опубликовано 6 февраля 2023, 16:23
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Восемь добровольцев подразделения БАРС "Каскад" получили медали "За отвагу"

Бойцы отряда БАРС "Каскад" получили медали "За отвагу". Обложка © Telegram / Андрей Турчак Z

Бойцы отряда БАРС "Каскад" получили медали "За отвагу". Обложка © Telegram / Андрей Турчак Z

Восемь бойцов добровольческого отряда БАРС "Каскад", принявшие участие в спецоперации на Украине, получили президентские награды — медали "За отвагу". Среди награждённых активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты", сообщил секретарь генсовета партии ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Эти парни с самых первых дней в зоне СВО. Организовывали гуманитарную миссию, открывали наши гумцентры, помогали жителям в ещё не освобождённом Мариуполе. Своими глазами видели, через что пришлось пройти людям, находящимся под террором боевиков ВСУ", — написал он в телеграм-канале.

По словам Турчака, сегодня БАРС "Каскад" — это глаза российской артиллерии. Наравне с военнослужащими ВС РФ добровольцы многое делают для продвижения вперёд по всей линии фронта, включая самые опасные и сложные участки, добавил он.

Раненный во время СВО доброволец из Подмосковья получил медаль "За отвагу"
Раненный во время СВО доброволец из Подмосковья получил медаль "За отвагу"

Ранее Лайф сообщал, что три депутата "Единой России" продлили трёхмесячные контракты и остались в зоне СВО. По словам Турчака, "все они настоящие мужики", которые "плечом к плечу" с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают общую победу.

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Наталья Исакова
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