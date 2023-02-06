В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Фото © Twitter / Sprinter
Огонь охватил грузовые контейнеры в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения. Об этом сообщает газета Sabah.
В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Видео © Twitter / Aamir Rajput
Из-за мощных подземных толчков контейнеры оказались свалены в кучу, после чего загорелись. Что именно стало причиной пожара, пока не известно. Над местом ЧП поднимается густой чёрный дым.
В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Фото © Twitter / Sprinter
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Число жертв уже превысило полторы тысячи, пострадало ещё около десяти тысяч человек. Отголоски землетрясения дошли и до России.