В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры

Огонь охватил грузовые контейнеры в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения. Об этом сообщает газета Sabah.

Из-за мощных подземных толчков контейнеры оказались свалены в кучу, после чего загорелись. Что именно стало причиной пожара, пока не известно. Над местом ЧП поднимается густой чёрный дым.