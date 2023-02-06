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6 февраля, 16:06

В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры

<p>В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SprinterBV0000/status/1622621960847912962/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprinter</a></p>

В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Фото © Twitter / Sprinter

Огонь охватил грузовые контейнеры в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения. Об этом сообщает газета Sabah.

В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Видео © Twitter / Aamir Rajput

Из-за мощных подземных толчков контейнеры оказались свалены в кучу, после чего загорелись. Что именно стало причиной пожара, пока не известно. Над местом ЧП поднимается густой чёрный дым.

В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Фото © Twitter / Sprinter

В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры. Фото © Twitter / Sprinter

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. Число жертв уже превысило полторы тысячи, пострадало ещё около десяти тысяч человек. Отголоски землетрясения дошли и до России.

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Александра Вишнякова

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