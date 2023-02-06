Путин подтвердил Эрдогану, что Россия готова немедленно оказать помощь Турции

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого президент России подтвердил готовность немедленно оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения, жертвами которого стали более 1,4 тысячи человек.

"Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнёрам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", — говорится в сообщении Кремля.