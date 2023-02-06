Путин подтвердил Эрдогану, что Россия готова немедленно оказать помощь Турции
Последствия мощного землетрясения в Турции. Фото © Twitter / Bağzı Haber
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого президент России подтвердил готовность немедленно оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения, жертвами которого стали более 1,4 тысячи человек.
"Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнёрам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", — говорится в сообщении Кремля.
Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне, и Эрдоган заявил, что даёт указания компетентным ведомствам принять помощь спасателей из РФ. Президент Турции также тепло поблагодарил российского коллегу за столь оперативную и искреннюю реакцию.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. В результате удара стихии погибло по меньшей мере 1498 человек. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали в Северной Осетии, Чечне и Сочи. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами.