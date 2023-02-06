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6 февраля, 14:36

Путин подтвердил Эрдогану, что Россия готова немедленно оказать помощь Турции

<p>Последствия мощного землетрясения в Турции. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bagzi_haber/status/1622556520234860544/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bağzı Haber</a></p>

Последствия мощного землетрясения в Турции. Фото © Twitter / Bağzı Haber

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого президент России подтвердил готовность немедленно оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения, жертвами которого стали более 1,4 тысячи человек.

"Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлёкшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнёрам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", — говорится в сообщении Кремля.

Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне, и Эрдоган заявил, что даёт указания компетентным ведомствам принять помощь спасателей из РФ. Президент Турции также тепло поблагодарил российского коллегу за столь оперативную и искреннюю реакцию.

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно стало самым мощным с 1939 года. Позднее были зафиксированы новые сильные подземные толчки. В результате удара стихии погибло по меньшей мере 1498 человек. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали в Северной Осетии, Чечне и Сочи. Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами.

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Александра Вишнякова

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