Москвичи несут цветы к зданию Посольства Турции в знак скорби по жертвам землетрясения

Над входом в Посольство Турции в Москве приспустили флаг в знак скорби по многочисленным жертвам сильного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны. Москвичи несут цветы к зданию представительства в 7-м Ростовском переулке, оставляя их у входа.