Москвичи несут цветы к зданию Посольства Турции в знак скорби по жертвам землетрясения
Над входом в Посольство Турции в Москве приспустили флаг в знак скорби по многочисленным жертвам сильного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны. Москвичи несут цветы к зданию представительства в 7-м Ростовском переулке, оставляя их у входа.
К Посольству Турции в Москве принесли цветы. Видео © LIFE
По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило одну тысячу человек. Более двух с половиной тысяч зданий разрушено.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года, а геофизик сравнил его мощность со 130 атомными бомбами. При этом сегодня в дневное время произошло второе землетрясение в Турции. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали на Северном Кавказе.
Кадр из видео LIFE