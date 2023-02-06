Российские военные уничтожили до 90 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы России уничтожили до 90 украинских военных на Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих", — сказал он.

На том же направлении ВС РФ ликвидировали гаубицу Д-30, две БМП и ещё две боевые бронированные машины противника. Также в районе села Константинополь ДНР российские силовики уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами украинских войск и хранилище топлива для военной техники.