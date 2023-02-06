Врач рассказал, откуда берутся покраснения на лице и как от них избавиться

Регулярное покраснение кожи на лице в некоторых случаях может свидетельствовать о куперозе. Как правило, данное заболевание возникает из-за близкого расположения на лице большого количества сосудов, рассказала Лайфу врач – косметолог-терапевт Кристина Радина.

Специалист отметила, что купероз вовсе не так безобиден, как кажется многим. С возрастом заболевание прогрессирует и может привести к хроническому покраснению лица. Для лечения недуга, по словам Радиной, необходимо использовать успокаивающие крема, физиотерапевтические процедуры и лазер.

"Второй распространённой причиной покраснений может быть аллергическая реакция. В этом случае может появиться не только покраснение, но и зуд кожи. Для купирования этого состояния надо прекратить контакт с аллергеном и принять противоаллергические препараты", — отметила медик.

Псориаз или экзема также могут проявляться в виде покраснений, добавила наша собеседница. Однако в этом случае самостоятельного ухода уже будет недостаточно, так как может понадобиться медикаментозная терапия. Ещё одной причиной регулярных покраснений на лице медик назвала повышенную чувствительность кожи. Для восстановления водного барьера кожи она рекомендует использовать для умывания мягкий гель, молочко, пенку или мицеллярную воду. А вот от мыла лучше отказаться, поскольку оно пересушивает кожу, резюмировала Радина.