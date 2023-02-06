Российские учёные создали "антипростудный" сыр

Специалисты "Росбиотеха" создали сыр с ягодами черноплодной рябины, который поможет защитить организм от простуды. Об этом рассказала директор Центра сыроделия при вузе Елена Сидорова в беседе с "Газетой.ru".

"У сыра совершенно уникальный вкус, но это ещё и функциональный продукт, за счёт разработанной технологии он максимально обогащён витамином С и всеми витаминами, которые содержатся в черноплодной рябине. Он помогает защищать организм от простудных заболеваний", — сказала она.

В черноплодке содержатся железо, фтор, магний, кальций, калий и молибден, а также она богата витаминами А, К, Е, С и Р. В достаточном количестве ягоды содержат йод, который необходим для нормальной работы щитовидки. Такого сыра на рынке нет. Учёные создали его из натурального пастеризованного молока, а храниться он может три-четыре месяца. В разработанной технологии были соблюдены все требования ГОСТ, подчеркнула Сидорова.