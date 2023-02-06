"Нас опять трясёт": "СКА-Хабаровск" опубликовал видео со сборов клуба в Турции

Футболисты "СКА-Хабаровска" тоже переживают отголоски мощнейшего землетрясения в юго-восточной части Турции. Сейчас команда дальневосточников находится на сборах в Анталье.

Отметим, что Анталья находится примерно в 800 километрах от эпицентра землетрясения. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в данном регионе нет. К слову, в Турции сейчас находится на сборах несколько клубов РПЛ и Первой лиги.