"Нас опять трясёт": "СКА-Хабаровск" опубликовал видео со сборов клуба в Турции
"СКА-Хабаровск" опубликовал видео с раскачивающейся люстрой на сборе клуба в Турции
Футболисты "СКА-Хабаровска" тоже переживают отголоски мощнейшего землетрясения в юго-восточной части Турции. Сейчас команда дальневосточников находится на сборах в Анталье.
"СКА-Хабаровск" опубликовал видео с раскачивающейся люстрой на сборе клуба в Турции. Видео © Telegram / ФК "СКА-Хабаровск"
"Нас опять трясёт", — опубликовала пресс-служба клуба ролик с качающейся люстрой.
Отметим, что Анталья находится примерно в 800 километрах от эпицентра землетрясения. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в данном регионе нет. К слову, в Турции сейчас находится на сборах несколько клубов РПЛ и Первой лиги.
Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение. Согласно последним данным, магнитуда составила 7,7. Наиболее сильные толчки были в 26 километрах от крупного города Газиантеп. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате случившегося погибло 912 человек, более 5,3 тысячи пострадало. В соседней Сирии погибло более 300 человек. Соболезнования лидерам двух стран направил президент РФ Владимир Путин.
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Кадр из видео Telegram / ФК "СКА-Хабаровск"