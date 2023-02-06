Жители грузинского Батуми ощутили подземные толчки после землетрясения в Турции

Жители грузинского города Батуми ощутили подземные толчки, которые дошли до региона после мощного землетрясения в Турции. Об этом сообщило местное агентство "Батумелеби". Очевидцы распространили в Сети видео, на которых видно, как в домах раскачиваются люстры и двери.