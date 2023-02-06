Жители грузинского Батуми ощутили подземные толчки после землетрясения в Турции
Жители грузинского города Батуми ощутили подземные толчки, которые дошли до региона после мощного землетрясения в Турции. Об этом сообщило местное агентство "Батумелеби". Очевидцы распространили в Сети видео, на которых видно, как в домах раскачиваются люстры и двери.
В Грузии трясётся мебель во время подземных толчков. Видео © Twitter / Batumelebi_ge / RezoBear
"Землетрясение в течение нескольких минут ощущалось и в Батуми. В некоторых районах города люди вышли из домов во дворы жилых домов", — говорится в публикации.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, жертвами трагедии стали 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года, а геофизик сравнил его мощность со 130 атомными бомбами. При этом сегодня в дневное время произошло второе землетрясение в Турции магнитудой 7,7. Эпицентр стихии находился в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине двух километров. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали на Северном Кавказе.
Twitter / RezoBear