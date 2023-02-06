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6 февраля, 11:37

Путин посмертно наградил актёра Пускепалиса орденом Мужества

<p>Серегей Пускепалис. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Серегей Пускепалис. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества актёра Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП в сентябре прошлого года.

В указе главы государства говорится, что Пускепалис награждён "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга".

В Москве показали последний фильм с участием Пускепалиса

В Москве показали последний фильм с участием Пускепалиса

Напомним, заслуженный артист РФ, худрук Волковского театра Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября 2022 года, когда вёз гуманитарную помощь в Донбасс. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии.

"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

Александра Вишнякова
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