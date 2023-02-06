Путин посмертно наградил актёра Пускепалиса орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества актёра Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП в сентябре прошлого года.

В указе главы государства говорится, что Пускепалис награждён "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга".