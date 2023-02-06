Обрушение дома во время второго за день землетрясения попало в эфир турецкого телеканала

Второе за день мощное землетрясение в Турции местные телеканалы зафиксировали в прямом эфире. Момент с разрушениями из-за подземных толчков транслировал канал A Haber.

Момент землетрясения в Турции в эфире телеканала. Видео © A Haber

Судя по кадрам, корреспондент брал комментарии на улице. В какой-то момент началось землетрясение, здания вокруг начали разрушаться, люди в панике побежали подальше от построек.