Обрушение дома во время второго за день землетрясения попало в эфир турецкого телеканала
Второе за день мощное землетрясение в Турции местные телеканалы зафиксировали в прямом эфире. Момент с разрушениями из-за подземных толчков транслировал канал A Haber.
Момент землетрясения в Турции в эфире телеканала. Видео © A Haber
Судя по кадрам, корреспондент брал комментарии на улице. В какой-то момент началось землетрясение, здания вокруг начали разрушаться, люди в панике побежали подальше от построек.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр находился в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.
Напомним, в Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр стихии находился в 26 километрах от города Газиантеп с населением более миллиона человек. В Сирии из-за стихии погибло более 300 человек. Данных о пострадавших из-за землетрясения россиянах не поступало. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в результате стихии погибло 912 человек, более 5,3 тысячи пострадало.