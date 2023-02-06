Момент спасения детей из-под завалов рухнувших домов в Турции попал на видео

В Сети появились трогательные видео спасения детей после землетрясения в Турции. Так, в городе Диярбакыр экстренные службы смогли достать из-под руин выжившую девочку. Заметно, что ребёнок сильно ослаб.

Очевидцы сообщают, что девочке всего семь лет, под завалами дома в районе Багджылар она провела свыше семи часов. Как пишет РИА "Новости", люди организовали коридор для того, чтобы перенести ребёнка в машину скорой. Также в этом городе спасателям удалось вызволить живым из-под завалов мальчика. Его спасение тоже попало на видео.