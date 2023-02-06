Момент спасения детей из-под завалов рухнувших домов в Турции попал на видео
В турецком Диярбакыре спасатели достали из-под руин выжившую после землетрясения девочку
В Сети появились трогательные видео спасения детей после землетрясения в Турции. Так, в городе Диярбакыр экстренные службы смогли достать из-под руин выжившую девочку. Заметно, что ребёнок сильно ослаб.
В турецком Диярбакыре спасатели достали из-под руин выживших после землетрясения девочку и мальчика. Видео © Twitter / Bursaspor / Abdurrahim Avcıoğlu
Очевидцы сообщают, что девочке всего семь лет, под завалами дома в районе Багджылар она провела свыше семи часов. Как пишет РИА "Новости", люди организовали коридор для того, чтобы перенести ребёнка в машину скорой. Также в этом городе спасателям удалось вызволить живым из-под завалов мальчика. Его спасение тоже попало на видео.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, жертвами трагедии стали 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. При этом никаких данных о пострадавших в результате удара стихии гражданах РФ не поступало. Толчки чувствовались и в Сирии, где от последствий землетрясения погибло 237 человек. Свои соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин.
Twitter / Bursaspor