Шойгу в связи с землетрясением предложил помощь главе Минобороны Турции
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Минобороны Турции Акаром
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и выразил ему соболезнования в связи с мощным землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
"Глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим", — говорится в сообщении.
В свою очередь Акар поблагодарил Шойгу за предложенную помощь и пообещал подготовить все необходимые конкретные предложения в ближайшее время. Отметим, что разговор между главами ведомств состоялся по инициативе российской стороны.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, жертвами трагедии стали 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. При этом никаких данных о пострадавших в результате удара стихии гражданах РФ не поступало. Толчки чувствовались и в Сирии, где от последствий землетрясения погибло 237 человек. Свои соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны Турции