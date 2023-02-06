Шойгу в связи с землетрясением предложил помощь главе Минобороны Турции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и выразил ему соболезнования в связи с мощным землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"Глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим", — говорится в сообщении.