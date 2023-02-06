В Сирии в результате землетрясения пострадал замок крестоносцев Маркаб

Замок крестоносцев Маркаб (Маргат), который находится почти в шести километрах от порта Банияс в Сирии, получил повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщает SANA, ссылаясь на данные Департамента древностей и музеев республики.

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, 913 человек погибли и более 5,3 тысячи пострадали в Турции. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где погибло более 300 человек. Отметим, что стихия никак не повлияла на отдых туристов из РФ, а никаких данных о пострадавших гражданах России не поступало. Соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин.