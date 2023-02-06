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6 февраля, 11:00

В Сирии в результате землетрясения пострадал замок крестоносцев Маркаб

Замок крестоносцев Маркаб (Маргат), который находится почти в шести километрах от порта Банияс в Сирии, получил повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщает SANA, ссылаясь на данные Департамента древностей и музеев республики.

"[Стало известно] о повреждениях некоторых зданий внутри замка Аль-Маркаб", — говорится в публикации.

Стены здания частично разрушены. Повреждения также получила одна из башен замка.

Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Сестра премьер-министра Сирии погибла в результате землетрясения

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, 913 человек погибли и более 5,3 тысячи пострадали в Турции. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где погибло более 300 человек. Отметим, что стихия никак не повлияла на отдых туристов из РФ, а никаких данных о пострадавших гражданах России не поступало. Соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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