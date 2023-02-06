Во ВЦИОМе рассказали, от чего зависит социальное самочувствие россиян

Для россиян важно, чтобы страна имела внутренний суверенитет и обладала независимостью на международной арене. От этого сильно зависит социальное самочувствие граждан и консолидация вокруг главы государства. Об этом в эфире радио Sputnik заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"Для россиян, в отличие от жителей Люксембурга, Лихтенштейна и прочих прекрасных, но очень маленьких стран, от которых ничего не зависит в мире, очень важно, чтобы от нас что-то зависело. Это один из ключевых элементов нашего сознания. Его пытались в девяностые годы разрушить, всячески оболгать, объявить тех, для кого важна роль России в мире, какими-то ненормальными. Не получилось", — отметил он.

По словам Фёдорова, россияне не хотят, чтобы их страна "смотрела в рот кому-то из господ на мировой сцене". Кроме того, он прокомментировал мнение американского исследователя Дэниэла Тризмана о том, что в РФ уровень поддержки президента зависит от реальных доходов населения. Гендиректор ВЦИОМа придерживается другой точки зрения. По его мнению, не менее важны политические факторы, то есть вызовы, с которыми сталкивается Россия. Яркий пример — события, связанные с присоединением Крыма в 2014 году. Эксперт подчеркнул, что рейтинг президента практически не изменился до выборов 2018 года, несмотря на экономический кризис.