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6 февраля, 11:26

Журналист Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отёком лёгких

"360": Журналиста Сванидзе госпитализировали с отёком лёгких

<p>Журналист Николай Сванидзе Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Журналист Николай Сванидзе Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Как сообщил собеседник издания, журналист попал в инфекционную больницу. По его словам, отёк уже спал, однако общественника подключили к ИВЛ. При этом помощница журналиста опровергла информацию о том, что он на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но больше ничего не уточнила. Сам Сванидзе на звонки не отвечает.

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Варвара Романова
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