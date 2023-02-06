Журналист Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отёком лёгких

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Как сообщил собеседник издания, журналист попал в инфекционную больницу. По его словам, отёк уже спал, однако общественника подключили к ИВЛ. При этом помощница журналиста опровергла информацию о том, что он на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но больше ничего не уточнила. Сам Сванидзе на звонки не отвечает.