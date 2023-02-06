Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами
Мощность землетрясения в Турции схожа со 130 атомными бомбами. Об этом заявил учёный-геофизик Ахмет Эрджан в беседе с газетой Duvar.
"Мощность землетрясения аналогична силе 130 атомных бомб", — сказал он, добавив, что в ближайшее время подземных толчков в районе Мраморного моря не ожидается.
При этом директор Центра сейсмических исследований Кандилли Халук Озенер в беседе с DHA подчеркнул, что протяжённость разлома составила почти 180 километров. По его словам, это очень мощное землетрясение, хотя по разрушительности оно уступает катастрофе, которая произошла в Турции 17 августа 1999 года.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, жертвами трагедии стали 912 человек, более 5,3 тысячи пострадало. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. При этом никаких данных о пострадавших в результате удара стихии гражданах РФ не поступало. Толчки чувствовались и в Сирии, где от последствий землетрясения погибло 237 человек. Свои соболезнования лидерам двух стран направил президент России Владимир Путин, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил турецкому коллеге помощь.
Twitter / Jam_0s