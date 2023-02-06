Геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами

Мощность землетрясения в Турции схожа со 130 атомными бомбами. Об этом заявил учёный-геофизик Ахмет Эрджан в беседе с газетой Duvar.

"Мощность землетрясения аналогична силе 130 атомных бомб", — сказал он, добавив, что в ближайшее время подземных толчков в районе Мраморного моря не ожидается.

При этом директор Центра сейсмических исследований Кандилли Халук Озенер в беседе с DHA подчеркнул, что протяжённость разлома составила почти 180 километров. По его словам, это очень мощное землетрясение, хотя по разрушительности оно уступает катастрофе, которая произошла в Турции 17 августа 1999 года.