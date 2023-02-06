Гангрена прогрессирует: Фигуристу Костомарову грозит ампутация ноги по колено
Mash: Фигуристу Роману Костомарову грозит ампутация ноги по колено
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову становится хуже: гангрена продолжает стремительно прогрессировать. Для спасения жизни 45-летнего спортсмена врачи собираются ампутировать ему ногу по колено, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, поражена уже большая часть конечности, некроз перешёл на стопу, также развился сепсис. Однако сейчас организм Костомарова ещё не готов к операции, поэтому медики отслеживают его анализы и ждут подходящего момента. Сам фигурист по-прежнему находится на ИВЛ под наблюдением специалистов.
Напомним, о попадании Романа Костомарова в реанимацию с пневмонией стало известно 10 января, его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24-го числа стало известно, что чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Позже СМИ узнали, что из-за гангрены Костомарову решили ампутировать пальцы ног, однако затем появились данные, что спортсмен может вовсе остаться без ноги.
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