Гангрена прогрессирует: Фигуристу Костомарову грозит ампутация ноги по колено

По данным телеграм-канала, поражена уже большая часть конечности, некроз перешёл на стопу, также развился сепсис. Однако сейчас организм Костомарова ещё не готов к операции, поэтому медики отслеживают его анализы и ждут подходящего момента. Сам фигурист по-прежнему находится на ИВЛ под наблюдением специалистов.