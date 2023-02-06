Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте документа.
Отметим, что Нургалиев был в числе других заместителей секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Кроме того, с 2004 по 2012 год он занимал пост министра внутренних дел России.
Напомним, что предыдущего первого заместителя секретаря Совбеза РФ Юрия Аверьянова Владимир Путин освободил указом от занимаемой должности 1 февраля. Связано это было с его переходом на другую работу.