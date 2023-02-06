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6 февраля, 11:35

Роспотребнадзор напомнил, что указание веса пачки молока вместо объёма является нарушением

Написание массы продукта на пачке молока, а не его объёма, является нарушением маркировки, однако одновременно можно указывать две величины. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Указание веса на упаковке молока без указания объёма является нарушением действующего технического регламента, что в свою очередь чревато наложением административного штрафа", — напомнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что, согласно правилам маркировки жидкой пищевой продукции, допускается написание на упаковке как его массы, так и объёма.

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Ранее же Лайф рассказывал, что некоторые производители молочной продукции стали указывать на упаковке вес продукта — 1 килограмм, а не его объём, чем могут обманывать покупателей.

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Freepik / fabrikasimf

Артур Белкин

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