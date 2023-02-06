Житель Сочи прокатил ребёнка на "собачьей упряжке", и теперь его проверит полиция

В Сочи отец привязал "ватрушку" с ребёнком к собачьему поводку и устроил "трассу" прямо на тротуаре рядом с дорогой. Очевидец снял на видео, чем закончилась эта опасная затея.

Собака катает на "ватрушке" ребёнка в Сочи. Видео © Telegram / Sochi Today

На кадрах видно, что собака тащит ребёнка на надувной подушке буквально в сантиметрах от проезжающих авто. Всю поездку отец мальчика пытался догнать собачью "упряжку". При этом в какой-то момент ребёнок едва не ударился о припаркованную машину головой. Как сообщает издание "Подъём", полиция уже организовала проверку по поводу недобросовестного исполнения родительских обязанностей.

"Проверим эту информацию, по итогу будет принято какое-то решение процессуальное", — рассказали журналистам в сочинском главке МВД России.