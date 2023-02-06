"Будто сердцебиение": Россияне рассказали, как начиналось землетрясение в Турции
Россияне в Турции: Подземные толчки были похожи на сердцебиение
Последствия землетрясения в Турции. Обложка © Twitter / Bağzı Haber
Россияне, которые проживают в турецком городе Газипаша, рассказали о начале сильного землетрясения. Так, в беседе с телеканалом "Звезда" они заявили, что проснулись от бьющейся об стену кровати.
"Сначала ощущалось, будто это такое сердцебиение. Но, осознав через минуту, понял, что кровать трясётся и об стену бьётся. На кухне дверца стучит. Продолжалось долго, минут четыре-пять, может дольше", — отметил Евгений.
А россиянка Марина добавила, что многие местные жители решили остаться дома. По её словам, в этом городе периодически бывают землетрясения и люди привыкли. Другая женщина по имени Ольга подчеркнула, что сейчас подземные толчки продолжаются, но уже не с такой силой, как это было утром, хотя до сих пор чувствуются даже на восьмом этаже. Россиянка отметила, что вчера вечером в турецких новостях было предупреждение о стихии, однако её начала многие ожидали примерно в два часа ночи.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, жертвами трагедии стали 912 человек, более 5,3 тысячи пострадали. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года, а геофизик сравнил его мощность со 130 атомными бомбами. При этом сегодня в дневное время произошло второе землетрясение в Турции магнитудой 7,7. Эпицентр стихии находился в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине двух километров. Отголоски землетрясения дошли и до России: толчки зафиксировали на Северном Кавказе.