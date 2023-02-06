"Будто сердцебиение": Россияне рассказали, как начиналось землетрясение в Турции

"Сначала ощущалось, будто это такое сердцебиение. Но, осознав через минуту, понял, что кровать трясётся и об стену бьётся. На кухне дверца стучит. Продолжалось долго, минут четыре-пять, может дольше", — отметил Евгений.

А россиянка Марина добавила, что многие местные жители решили остаться дома. По её словам, в этом городе периодически бывают землетрясения и люди привыкли. Другая женщина по имени Ольга подчеркнула, что сейчас подземные толчки продолжаются, но уже не с такой силой, как это было утром, хотя до сих пор чувствуются даже на восьмом этаже. Россиянка отметила, что вчера вечером в турецких новостях было предупреждение о стихии, однако её начала многие ожидали примерно в два часа ночи.